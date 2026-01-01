На електронни информационни табла на градския транспорт в София се изписва „Bangaranga“ („Бангаранга“) – името на песента, с която певицата Дара спечели песенния конкурс „Евровизия“.

Дара ще представи България с песента „Бангаранга“ на „Евровизия“

Изпълнителката вече се завърна на българска земя часове, след като спечели 70-ото издание на песенния конкурс „Евровизия“, проведен във Виена. На летището „Васил Левски" тя беше посрещната от министъра на културата Евтим Милошев, кмета на София Васил Терзиев, Управителния съвет на Българската национална телевизия, множество почитатели. Самолетът, с който се завърна Дара, беше посрещнат на столичното летище и от водни салюти.

Направихме нещо много голямо за българската музика и се надявам това да е един урок, че трябва да подкрепяме повече всички изпълнители и хората, които създават изкуство в България, каза Дара на столичното летище „Васил Левски" при завръщането си.