Разпоредил съм проверка по темата с Иво Аръков и очаквам нейния резултат - това каза служебният министър на културата Найден Тодоров пред журналисти след заседанието на Министерски съвет. Той бе попитан за отпуснатите средства от Национален фонд "Култура" (НФК) за музикални проекти на актьора.

Националният фонд "Култура" се явява начинът българската държава да прокарва своята културна политика. Когато липсва такава - знаем, че към настоящия момент няма дори стратегия за развитие на културата в България, се оказва, че публични средства се раздават за неща, за които държавата няма влияние какво се случва, коментира Тодоров.

За да могат да бъдат предотвратени всякакви спекули за какво се дават държавни средства и за да е ясно какво се случва, сме започнали да работим за създаването на стратегически план за развитието на културата. Националният фонд "Култура" като продуцент на българска култура задава темите, по които да се твори, и съответно темите, по които държавата ще финансира културата, добави служебният министър.

В тази връзка Тодоров даде пример във връзка с честването на годишнината от Априлското въстание. Ако съществуваше държавна културна политика, миналата година НФК щеше да обяви сесия за написване на произведения - литературни, музикални, картини, пиеси, прочие всичко на тема "Априлско въстание". Такава политика към настоящия момент няма и в резултат хората кандидатстват с техни собствени идеи, НФК оценява без да има посока, в която държавата казва, че иска политиката да се развива, коментира още министърът на културата.

Според Найден Тодоров държавата трябва да стимулира чрез Национален фонд "Култура" коя да бъде посоката за развитието на българското общество и култура. Вярвам, че с приемането, дай Боже да го доживеем, на стратегията за развитието на българската култура, такива случаи повече няма да има, допълни той във връзка с казуса с Иво Аръков.

Ситуацията в Народния театър "Иван Вазов"

Относно ситуацията в Народния театър "Иван Вазов" и проблема между директора и един от актьорите, служебният министър на културата коментира, че Народният театър има финансови проблеми, но той е един от десетките, които имат такива затруднения. Финансовата ситуация не само на Народния театър, а почти на всички държавни културни институти в сферата на сценичните изкуства е изключително тежка, което всъщност доведе до това, че ние търсим вариант за смяна на системата на финансиране, посочи той.

През 2020 г. беше приет европейски стандарт за безопасни сценични съоръжения. Ако решим с днешна дата да транспонираме този европейски стандарт в нашата страна, трябва до половин час да сме заключили всички театри в България, коментира Найден Тодоров.

Следим процеса в Народния театър. Министерството на културата няма как да се намесва в дейността на самостоятелни юридически лица, но въпреки това се опитваме да направим каквото е по силите ни, за да могат тези скандали да намалеят, обясни министърът.

За честванто на Априлското въстание

Министерският съвет е приел решение за финансиране на националното честване на 150-годишнината от Априлското въстание с обща стойност 1 345 049 евро. С тях ще бъдат финансирани събития в общините Батак, Брацигово, Карлово, Копривщица, Перущица, Стрелча, Лесичово, Златица и Козлодуй, както и събития в столицата, обяви още служебният министър на културата Найден Тодоров.

Програмата на националното честване обхваща концерти, театрални постановки, изложби, научни форуми и образователни инициативи, насочени към широка аудитория. Сред централните събития е гала спектакъл, който ще се проведе на 20 април в зала 1 на Националния дворец на културата с участието на всички състави на Българското национално радио.

Освен това, училищата в цялата страна също ще отбележат годишнината от Априлското въстание.

"Цялата година ще бъде посветена на отбелязването на 150-годишнината от събуждането на България, защото тогава се поставя всъщност началото на бъдещата българска държа", уточни служебният просветен министър Сергй Игнатов.

„С министър Игнатов смятаме, че това събитие – Априлското въстание, е основополагащо за съвременната българска държава. В този смисъл това честване е изключително важно, защото ако нямаше Априлското въстание, нямаше да има 3 март, нямаше да има Съединение, нямаше да има Независимост на България. Така че, се надяваме всички заедно в България, културните институти, всички културни организации, училищата, БАН да отбележим тази голяма годишнина. И сме много щастливи, че днес вече можем да потвърдим, че нейното финансиране е осигурено“, обясни Тодоров.

Честванията ще бъдат отразени с подкрепата на Българската национална телевизия и Българското национално радио, с цел осигуряване на широка обществена информираност и национална видимост.

С решението се гарантира необходимият финансов ресурс за навременната подготовка и координираното провеждане на юбилейните инициативи, посветени на съхраняването на историческата памет и утвърждаването на националната ни идентичност, посочват от пресцентъра на МС.