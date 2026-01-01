Жители на блок в столичния квартал „Студентски град“ излязоха на протест и образуваха жива верига в опит да спрат строителни дейности, които според тях застрашават достъпа до сградата.

Това е втора поредна акция. Хората твърдят, че строителите са ги предупредили да преместят автомобилите си, тъй като предстои влизане на тежка техника, предава NOVA .

Според тях обаче изграждането на ограда на бъдещ спортен комплекс ще отреже единствения излаз към булеварда и ще остави блока без достъп за пожарна и линейка - сериозен риск, особено за хората с увреждания.

На място се събраха десетки живущи, сред които и университетски преподаватели от няколко столични ВУЗ-ове. Те заявиха, че няма да допуснат строителната техника.

Протест в „Студентски град“: Строеж блокира достъпа на 250 човека до жилищата им (ВИДЕО)

„Получихме съобщения по автомобилите си, че ще се разкопава с багери. Ние ще ги спрем с жива верига“, заявиха протестиращите. На въпрос дали ще успеят, те бяха категорични, че ще го сторят.

Жителите подчертаха, че се намират на територията на своя блок и не извършват нищо незаконно. Според тях органите на реда би трябвало да защитават гражданите, а не „частни интереси“.

Инвеститори на проекта са три софийски университета. Те уверяват, че строителството е напълно законно и че ще бъде осигурен алтернативен достъп до сградата. По думите им проектът предвижда изграждане на кампус и баскетболно игрище.

Жителите обаче оспорват това твърдение. Според тях посоченият „алтернативен път“ представлява черен, неасфалтиран участък с дълбоки дупки, който при по-силен дъжд се наводнява заради близко дере. Те твърдят още, че този път не фигурира в уличната регулация.

„Нямаме реален достъп по улична регулация. Предвидените отсечки не са изградени още от 2010 г. Това, което ни предлагат, не е решение“, заявиха протестиращите.

Хората са категорични, че не могат да приемат вариант, при който ще бъдат „заградени“ без реален достъп за спешни служби. Те посочват, че в района има проблеми с извозването на отпадъци и състоянието на терена зад блока, което допълнително затруднява преминаването.

„Здравето и животът ни са по-важни от всякакъв устройствен план“, заяви един от живеещите, като се позова на Конституцията. Протестиращите заявиха, че все още очакват официална позиция и действия от Столичната община и районния кмет. Те отправиха покана към ректора на Софийския университет да се срещне с тях и да обясни проекта пред засегнатите преподаватели и жители.

Междувременно строителната техника и полицията се очакват на място. Жителите са категорични, че ще останат и ще защитават правата си по мирен начин.