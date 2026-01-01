Посланикът на Украйна Н. Пр. Олеся Илашчук и Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България ще участват на събитие и прожекция на документалния филм “Ukraine: Love+War (2014–2025)” по повод 4-ата годишнина от началото на пълномащабната военна агресия на Руската федерация срещу Украйна.

Събитието ще се състои на 24 февруари в Дома на Европа в София. “Ukraine: Love+War” е документален филм, който чрез силата на визуалното свидетелство и личните човешки истории представя не само трагичните последици от войната, но и устойчивостта, достойнството и моралната сила на украинското общество. Вдъхновен от изданията на FotoEvidence, филмът проследява събитията в периода 2014–2025 г., като поставя във фокус човешкото измерение на конфликта и ценността на свободата.

По повод четири години от началото на войната в Украйна творческият тандем Диан Костов и Милена Ташкова в партньорство с културния център FOX book café ще представи за първи път пред публика част от артинсталацията „Молитва за неразрушимото“, чиято пълна реализация се предвижда през месец май 2026 година на Майдана в Киев.

Артинсталацията, която ще бъде показана на 24.02.2026 г. на площад „Света Неделя“ в София е със заглавие „Глобусът на мира“ – златна метална конструкция с височина 2,50 метра, символ на съзиданието.

От 17:30 ч. на площада до църквата „Света София“, до Паметника на Незнайния воин, ще се проведе среща-поклон пред героизма на украинския народ.

Събитието отбелязва четири години от началото на пълномащабната война срещу Украйна – четири години страдания и загуби, но и четири години героизъм, упорство и защита на свободата. Украинският народ продължава да отстоява не само своята независимост, но и ценностите на мира и сигурността в обединена Европа.

Организатори на инициативата са Форум за демократично действие, Посолството на Украйна в България и „Бесарабски фронт“.