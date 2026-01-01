От Централната избирателна комисия започнаха подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април и поканиха служебния премиер Андрей Гюров и определени от него членове на правителството, ангажирани с изборния процес.

"Благодаря ви, че се отзовахте на поканата. Изборите са общонационален ангажимент, но всички отговорни институции, в рамките на своите правомощия и компетентности, трябва да работим заедно и в пълен синхрон, така че да можем да произведем свободни, демократични избори, с което да гарантираме на българските избиратели, че ще могат спокойна да упражнят своя глас и той да бъде отчетен така, както е подаден", заяви председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

"Решени сме да проведем един много добър процес на предстоящите избори", заяви от своя страна служебният премиер Андрей Гюров и допълни: "Не мисля, че в момента има по-важна задача за мен и за служебното правителство от това да проведем едни честни избори".

Премиерът припомни за срещата си тази сутрин с представители на студентите, участвали в протестите през декември. Те откроиха един основен приоритет – връщането на доверието в институциите. За да има доверие в институциите, най-важно е как те ще бъдат излъчени, тоест какъв процес на демократични избори ще проведем, каза още Гюров.

"Може да разчитате на пълното съдействие", каза Андрей Гюров на представителите на ЦИК.

Началото на срещата беше открита за медиите, след което разговорът продължи при затворени врата. В срещата участват също Георги Шарков - служебен министър на електронното управление и Румяна Бъчварова - началник на кабинета на премиера.

В изявление пред медиите след срещата при затворени врата Андрей Гюров посочи точките, по които са се обединили.

За да гарантираме честен изборен процес, трябва да работим в много добра координация и в регулярни срещи да обменяме идеи и начини за подобряване на случването на изборния процес, заяви той.

За подобряване на организацията по подаването на гласове би било много добре, ако има стандартен формат на параваните, за да може във всички секции да има едни и същи паравани. Не трябва да се пренебрегват малките проблеми в малки секции. Когато има малък проблем, той се мултиплицира и на други места. Изключително важно е обучението на всички участници в СИК, за да сме сигурни, че хората, които участват в процеса, са добре подготвени да осигурят чесността на вота, посочи още Гюров.

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова заяви, че са провели ползотворна съвместна среща.

Централната избирателна комисия вече е в активна подготовка за изборите. Предстои да стартира информационната кампания в следващите няколко дни. Ще положим усилия за повече активности по време на кампанията. Надявам се в изборния ден всички да са достатъчно информирани и безпроблемно да мине изборният ден, отбеляза тя.

Нейкова се обърна към всички граждани, които ще бъдат членове на СИК, да не си позволяват да обърнат внимание на устройствата за видеонаблюдение и да не си позволяват да не ги вкючват.

Гласуването извън страна в последните няколко години премина през какви ли не варианти. ЦИК заедно с МВнР ще положим усилия, ако секциите бъдат ограничени, да организираме нещата така, че да няма хаос, добави Нейкова.

Съгласно Изборния кодекс ЦИК, съгласувано с Министерския съвет, определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване. ЦИК предлага да бъдат предприети мерки за информираност на незрящи избиратели за близо 300 секционни избирателни комисии за гласуването на хора с увредено зрение. ЦИК прие поредица от решения, свързани с подготовката на предстоящия вот, включително хронограмата с основните срокове, утвърждаването на образците на изборните книжа и други.

Партиите и коалициите ще подават заявления за участие във вота от 24 февруари до 4 март.