Китайски археолози откриха три древни пещи с форма на подкова, които определят като част от керамична работилница от времето на династиите Ляо и Цин (907–1234 г.). Находката е близо до останките на древен град в автономния район Вътрешна Монголия, един от петте автономни района на Китай, съобщава Синхуа, цитирайки регионалния Институт за културни реликви и археология.

Откритието е направено по време на разкопки, провеждани между юли и ноември в района на древния и вече несъществуващ град Уанчжоу, построен преди около хилядолетие от основателя на династия Ляо. Градът се намира на територията на съвременния Шифън, Вътрешна Монголия.

Всяка от пещите се състои от работна зона, огнева камера и комин, разрушени в различна степен.

През тази година археолозите са разкрили над 50 архитектурни артефакта на площ от 500 квадратни метра, включително основи на къщи, складови помещения и керамични пещи.

Сред откритите предмети са керамика, порцелан, каменни и железни инструменти, костени изделия, медни статуетки, монети и архитектурни елементи. Керамичните изделия включват гърнета, корита и купи, а железните – предимно селскостопански инструменти.

Според Гай Чжъюн, заместник-директор на Института за културни реликви и археология на Вътрешна Монголия, находките предоставят ценни материални доказателства и важни научни данни за изучаване на йерархичната система и устройството на градовете от епохата Ляо, както и за ежедневния живот и производствените дейности на хората от онова време.

Системните археологически разкопки на Уанчжоу започнаха през юли 2023 г., припомня Синхуа.