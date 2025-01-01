Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че Русия ще продължи войната срещу Украйна, която по думите му не демонстрира готовност за мир.

„Когато видяхме какво са правили с цивилното население, просто ни сърбят ръцете. Готови сме да продължим напред и да довършим тази гадина“, каза Путин по време на телевизионното предаване „Пряка линия“. По думите му украинските военни „разстрелвали баби“, а Киев не желае преговори.

„Засега ние наистина не виждаме такава готовност (от страна на Украйна) (…) Но все пак, знаете, ние виждаме и усещаме, и знаем за определени сигнали, включително и от страна на киевския режим, че те са готови да водят някакъв диалог“, добави държавният глава, цитиран от MoscowTimes.

Путин: Предложенията за мир между Русия и Украйна са противоречиви

„Единственото, което искам да кажа - ние също винаги сме го заявявали - ние сме готови и искаме да приключим този конфликт с мирни средства, на основата на принципите, които бяха изложени от мен през юни миналата година в Министерството на външните работи на Руската федерация, както и при отстраняване на първопричините, довели до тази криза“, поясни президентът.

По думите на държавния глава да се твърди, че Русия отхвърля нещо в рамките на мирните преговори, е „абсолютно некоректно“, а ключови точки на уреждането са били съгласувани с американския му колега Доналд Тръмп в Аляска. „Топката е изцяло и напълно в полето на главатаря на киевския режим и на неговите европейски спонсори“, заяви Путин.