Задължени ли са търговците да водят „каса евро“ и „каса лева“ в периода на двойно обращение през януари 2026 г., на този въпрос дават отговор от НАП.



Въпросът касае отчитането на оборотите от продажби на стоки и услуги в периода от 1 до 31 януари 2026 г., когато е периодът на двойно обращение на лева и еврото - банкнотите и монетите в левове продължават да бъдат законно платежно средство на територията на страната. Тогава клиентите ще могат да заплатят общата сума за плащане посочена във фискалния/системния бон в левове или в евро.



От датата на въвеждане на еврото – 1 януари 2026 г., търговците са задължени да регистрират и отчитат продажбите в търговските обекти в евро и евроцентове, т.е. продажбите ще се фискализират само в евро.



Служебните операции във връзка с отчетността на касата на фискалното устройство (ФУ)/ИАСУТД ще бъдат само в евро. Тъй като потребителите ще могат да плащат и в лева, в касата на ФУ/ИАСУТД ще има банкноти и монети, както в лева така и в евро.



При осъществяване на контрол в търговските обекти от органите по приходите, съпоставката между отчетената чрез ФУ/ИАСУТД наличност и фактическата касова наличност ще се извършва като левовата наличност се превалутира в евро съгласно правилата на Закона за въвеждането на еврото в Република България.



Начинът на съхранение на двете валути в касата на ФУ/ИАСУТД в периода на двойното обращение е въпрос на организация на всеки търговец.