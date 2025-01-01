Гръцката кухня заема второ място след италианската като най-добрата кухня в света според класация на Taste Аtlas за 2025/26 г.

Въз основа на 590 228 валидни вота за 18 912 храни трите челни места на класацията за най-вкусна храна заемат Италия (с индекс 4,64), Гърция (4,60) и Перу (4,54).

Българската кухня заема 35-то място с индекс 4,23.

В топ десет на класацията влиза още турската кухня, класирана седма с индекс 4,49, която е изпреварена и от португалската (четвърто място, индекс 4,53), испанската (пето място, индекс 4,53) и японската кухня (на шесто място, 4,49).

Сред препоръчаните храни, които трябва да бъдат опитани, са неаполитанската пица в Италия, екстра върджин зехтинът от Лакония (Гърция), перуанският сос с черна мента Окопа, португалските кошнички от многолистно тесто с яйчен крем Пастейш де Белем, японското говеждо месо Вагю и закуската кахвалтъ в Турция.

Сред българските храни Taste Atlas препоръчва да се опитат баница със сирене, кайзерован врат Тракия, сарми, кисело мляко и лютеница.

От останалите страни на Балканите Сърбия заема 12-о място в класацията на Taste Atlas на Стоте най-добри национални кухни, Хърватия - 18-о, Румъния е на 31-а позиция, Босна и Херцеговина - на 52-а, Северна Македония - на 53-а, Албания - на 77-а, Словения - на 84-а, Черна гора - на 91-а, а Кипър е на последното място сред стоте най-добри кухни в света.