Безпилотен летателен апарат се е разбил в селски район в северозападната част на Турция след поредица от инциденти, съобщиха турски медии. Смята се, че той е руски.

Дронът е бил открит в близост до град Измит - на около 30 километра южно от Черно море.

Властите са започнали разследване за установяване на произхода и типа на апарата, който е бил повреден при падането. По оценки на някои експерти дронът изглежда произведен в Русия.

Инцидентът се случва само дни след като в понеделник Турция свали друг дрон, който е „излязъл извън контрол“, докато се приближавал към турското въздушно пространство откъм Черно море.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган предупреди, че Черно море не бива да се превръща в „зона на конфронтация“ между Русия и Украйна след няколко атаки срещу кораби в региона през последните седмици.

Миналата седмица турски плавателен съд беше повреден при руски въздушен удар в близост до украинския пристанищен град Одеса. Новината дойде няколко часа след като Ердоган разговаря с руския държавен глава Владимир Путин в кулоарите на среща на върха в Туркменистан.