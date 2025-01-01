Община Шумен организира утре, 20 декември, кулинарна изложба, дрон шоу и концерти в градската градина, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

По време на изложбата, в която ще се включат 17 читалища от общината, е организиран и флашмоб за деца.

Програмата ще продължи с фолклорен концерт на шуменските състави „Венче“, „Веселяче“, „Пъргавелче“, „Пламъче“, „Шаренийки“, „Огнен ритъм“ и „Гайтани“.

По-късно ще започне дрон шоу. След него на открита сцена в градината ще излезе и група „Юпитер 7“, която е създадена от вокалиста на „Акага“ Красимир Куртев, и е част от „Акага Академи“, отбелязаха от общинския пресцентър.

Оттам съобщиха, че на 21 декември на откритата сцена в градската градина ще се състои още един празничен концерт. В него ще участват формациите при Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс "Анастас Стоянов" и Общинския младежки дом - Шумен.

Над 30 събития са включени в културната панорама на Община Шумен за третата седмица на декември.