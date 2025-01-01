В Швеция почти никъде не се плаща с пари в брой. Но голямата зависимост от интернет крие и рискове. Централната банка съветва хората да държат вкъщи пари за една седмица, които да стигат за най-неотложните нужди.

Без значение дали човек си купува дъвка от автомат, традиционна канелена кифличка от пекарна или плаща такса за ползване на обществена тоалетна – в Швеция почти навсякъде вече се плаща само дигитално, пише Deutsche Welle . Само една от десет покупки все още се извършва с пари в брой.

Повечето магазини в скандинавската страна приемат само карти – това важи дори за големите търговски обекти. Изглежда практично, но си има и недостатъци. Защото парите в брой изчезват не само от портфейлите: банковите клонове все по-рядко предлагат възможност да се теглят пари на каса, а банкоматите постоянно намаляват.

Има хора, които изпитват затруднения с дигиталните плащания

Бьорн Ериксон е подел инициатива за запазване на плащанията с пари в брой. Според него има нужда от промяна в мисленето: „Безналичните плащания изключват определени хора, които срещат различни затруднения - например хора с физически увреждания или много от по-възрастните хора, които не могат да се справят с дигиталните предизвикателства, както и някои от онези, които живеят в провинцията на места без покритие“.

И не само това: възможни кибератаки и прекъсвания на електрозахранването или на интернет също са част от проблема. Шведската централна банка оценява заплахата от подобни фактори като съвсем реална. И макар защитите на финансовата система засега да функционират добре, във времена на геополитически напрежения парите в брой са изключително важни.

Съвети да се държат и пари в брой

„Искаме да повишим съзнанието за това, че е разумно вкъщи да имате известно количество пари в брой, за да останете платежоспособни и при прекъсване на телекомуникациите или електрозахранването. Препоръчваме да държите у дома достатъчно пари в брой, за да можете да покриете разходите си за храна и лекарства за една седмица“, казва в тази връзка Елин Ритола от Централната банка на Швеция.

Шведското министерство на отбраната подкрепя тази препоръка, защото парите в брой са елемент от националната подготовка за случаи на кризи. Но далеч не всички шведи следват този съвет. Импровизирана анкета на ДВ по улиците на шведската столица Стокхолм показва, че хората масово не държат пари в брой у дома – включително и защото става все по-трудно да се плаща кеш. Други обаче не са забравили урока от Испания, където тази година имаше тежък срив в електроснабдяването, което създаде огромни проблеми на хората и невъзможност да плащат сметки.

Банките нямат интерес от промяна

Шведското правителство търси правилните решения. Експертна комисия, която бе създадена миналата година, препоръчва банките да бъдат задължени по закон да поддържат инфраструктура за разплащания в брой. За същото настоява и Централната банка на Швеция от години, борейки се с нежеланието на финансови институции, които нямат интерес от промяна.

„Според нашите анализи, намаляващото използване на пари в брой е донесло финансови ползи на банките – в размер на около три милиарда шведски крони. Затова има основателни причини да засилим натиска върху банките. Така например ние предложихме да има задължителна възможност за използване на пари в брой. Идеята е магазините, които продават стоки от първа необходимост, да бъдат задължени да приемат и пари в брой“, казва за ДВ Елин Ритола от Шведска централна банка.

Така в скандинавската страна парите в брой стават част от подготовката на населението и институциите за кризисни ситуации. Темата остава политически актуална, независимо че кешовите разплащания в Швеция са почти на изчезване.