Швеция, която е измъчвана от тежка престъпност, свързана с бандите, днес обяви, че планира от следващото лято да изпраща нарушители още от 13-годишна възраст в центрове за задържане, въпреки че те не носят наказателна отговорност заради възрастта си, предаде ДПА.

Правителството в Стокхолм по-рано възложи на шведската национална администрация на затворите да създаде секции в центровете за задържане за деца на възраст между 15 и 17 години, които са извършили тежки престъпления.

Тази инициатива сега ще бъде разширена, за да обхване също така 13 и 14-годишни нарушители, съобщи шведското Министерство на правосъдието.

От години Швеция се бори с престъпни банди, които често наемат малолетни, за да извършват тежки престъпления, включително убийства.

Съгласно сегашното законодателство 13 и 14-годишните деца все още не носят наказателна отговорност, въпреки законодателното приложение на либерал-консервативното правителство на премиера Улф Кристершон, което има за цел да промени отчасти това правило при тежките престъпления.

Намаляването на възрастта за носене на наказателна отговорност за най-тежките престъпления е важно не само с цел да се предпази обществото, но и за да се помогне на децата да се отдръпнат от пътя на престъпността, обясни правосъдният министър Гюнар Стрьомер.

"Когато 13 и 14-годишни тичат наоколо с автомати, обществото трябва да отговори с пълна сила", каза председателят на парламентарната комисия по правосъдие Хенрик Винге и член на крайнодясната националистическа партия "Шведски демократи".