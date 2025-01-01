Изкуственият интелект (ИИ) може значително да помогне на журналистите, но не може да ги замести в работата им според участниците в заключителния форум на проекта „Подобряване на медийната почтеност: Овластяване на журналистите за информирано отразяване в Черна гора“, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Форумът беше организиран от Центъра за демокрация и права на човека (CEDEM) в партньорство с информационна агенция МИНА.

Ненад Зечевич, директор и главен редактор на „Победа“, каза, че с интелигентна дигитална стратегия е възможно социалните мрежи да се превърнат в съюзници на медиите.

Моралният компас в епохата на изкуствения интелект: Нови възможности и етични дилеми

Той отбеляза, че засега изкуственият интелект може да създава добри текстове, сравними с тези, написани от журналисти, и трябва да се използва за стилизиране на текст.

Според него черногорското публично пространство е сравнително добре защитено от дезинформация.

Председателят на Медийния синдикат на Черна гора (SMCG) Радомир Крачкович каза, че синдикатът засега не вижда негативно въздействие на изкуствения интелект върху работещите в медиите.

„Данните показват, че не е имало намаление на броя на служителите, а по-скоро общо увеличение в целия медиен сектор“, каза Крачкович.

Относно автоцензурата той каза, че фактът, че над 50 процента от работещите в медиите печелят под средното за страната, може да допринася за автоцензурата.

Асистентът в Университета на Доня Горица Никола Баничевич каза, че дезинформацията трябва да се разглежда като предизвикателство за сигурността.

„Това е съществувало и преди и можеше да повлияе на националната сигурност, но днес, когато информацията се разпространява бързо и глобално, тя трайно засяга сигурността на хората“, каза Баничевич.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)