През 2023 г. спрямо 2022 г. има намаление на емисиите на вредните вещества и на парниковите газове с изключение на емисиите на два парникови газа (перфлуорирани въглеводороди и диазотен оксид), които остават без промяна, съобщи Националният статистически институт на интернет страницата си.

Най-голямо е намалението на емисиите на серни оксиди - 36 на сто, и на въглероден диоксид - 26 на сто, което се дължи на по-малкото количество на употребените горива в енергетиката.

За втора поредна година: София отчита нива на фини прахови частици под допустимия минимум

Справка в НСИ сочи, че през 2022 г. по окончателни данни за емисиите във въздуха е имало увеличение на емисиите на серни и азотни оксиди, неметанови летливи въглеводороди, въглероден диоксид и намаление на емисиите на метан и въглероден оксид спрямо 2021 година. При емисиите на диазотен оксид и амоняк е нямало промяна. Емисиите на серни оксиди през 2022 г. са били 73 000 тона, на азотни оксиди - 96 000 тона, и на неметанови летливи въглеводороди - 76 000 тона.