България, наред с Белгия, Литва и Люксембург, официално ще се присъедини към европейската инициатива EU SST Partnership за космическо наблюдение и проследяване, съобщи пресцентърът на Европейската комисия (ЕК).

ЕК даде зелена светлина на заявленията им за присъединяване към партньорството на Европейския съюз (EС) в областта на космическото наблюдение и проследяване (КНП) със свое решение на 17 декември. Това е още един важен етап за подкомпонента на ЕС за КНП — важна инициатива за предпазване на космическите активи от сблъсъци в орбита с оглед на нарастващите космически дейности, се посочва в съобщението.

България напуска Международната организация за космически съобщения „Интерспутник“

През ноември Министерският съвет прие решение за одобряване на присъединяването на България към инициативата EU SST Partnership. "Включването на България в европейската инициатива е целесъобразно и ще допринесе за изграждането на модерна космическа екосистема, която стимулира икономическия растеж чрез развитие на българската космическа индустрия и насърчаване на международните партньорства", се посочва в решението.

"EU SST Partnership е пример за сътрудничество в рамките на ЕС: 15 държави членки обединяват своите космически активи и работят за защита на над 600 спътника от сблъсъци, като предоставят информация на партньори за фрагментации в орбита и неконтролирано повторно навлизане на космически отломки в земната атмосфера", посочиха от пресслужбата на Европейската комисия.

Системата за SST разполага с мрежа от наземни и космически сензори, способни да наблюдават и проследяват космически обекти, да обработват и предоставят данни, информация и услуги за спътници, които обикалят около Земята.

Следваща стъпка от процеса на разширяване на инициативата е подписване на споразумения за включване на новите държави. Също така предстои удължаване на грантовото финансиране за дейностите на EU SST Partnership до средата на 2028 г.

EU SST е подкомпонент на програмата Space Situational Awareness (SSA) на ЕС. Системата защитава космическите активи, включително спътниците на Европейската космическа програма като Galileo, EGNOS, Copernicus, GOVSATCOM и в бъдеще IRIS², както и активите на държавите членки и други оператори", се казва още в съобщението на Европейската комисия.