Най-малко девет души бяха ранени при нападение с нож в Тайпе, съобщи Асошиейтед прес.

Преди атаката заподозреният е хвърлил димки на станция на метрото, близо до главната жп гара на града. На кадри от местна медия се вижда как заподозреният слиза на следващата спирка и хвърля още димки на улицата, преди да извади нож и да нападне минувачи.

Someone just threw a smoke bomb at Taipei Main Station MRT M7 exit, causing one man to fall unconscious. pic.twitter.com/BGtthtxxaY — Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) December 19, 2025

Тайванският премиер Чо Чжунг-тай не съобщи повече подробности. Мотивите за нападението засега остават неясни.

Новинарската агенция на Тайван съобщи, че заподозреният е паднал или се е хвърлил от висок етаж на търговски център. Полицейски екип е извикал линейка, която го е откарала в болница.