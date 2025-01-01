/ Getty

Съдията от Върховния съд на Бразилия Алешандри де Мораис разреши на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро да напусне предварителния арест на Федералната полицейска служба в столицата Бразилия, където излежава 27-годишната си присъда за опит за държавен преврат, за да се подложи на хирургична процедура, предаде Ройтерс, позовавайки се на местната телевизия "ГлобоНюз" (GloboNews). 

Болсонаро е арестуван, след като разтопил електронната си гривна с поялник

Решението на върховният съдия е в отговор на искането на адвокатите на Болсонаро от миналата седмица, когато те също така поискаха от съда той да изтърпи присъдата си под "хуманитарен домашен арест".

Болсонаро беше осъден през септември за заговор за преврат след загубата си на президентските избори от Луиз Инасио Лула да Силва през 2022 г. 

