Съдията от Върховния съд на Бразилия Алешандри де Мораис разреши на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро да напусне предварителния арест на Федералната полицейска служба в столицата Бразилия, където излежава 27-годишната си присъда за опит за държавен преврат, за да се подложи на хирургична процедура, предаде Ройтерс, позовавайки се на местната телевизия "ГлобоНюз" (GloboNews).

Болсонаро е арестуван, след като разтопил електронната си гривна с поялник

Решението на върховният съдия е в отговор на искането на адвокатите на Болсонаро от миналата седмица, когато те също така поискаха от съда той да изтърпи присъдата си под "хуманитарен домашен арест".

Болсонаро беше осъден през септември за заговор за преврат след загубата си на президентските избори от Луиз Инасио Лула да Силва през 2022 г.