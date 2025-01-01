Тиквените семки все по-често привличат вниманието на специалистите по хранене като естествен източник на ценни хранителни вещества.

Макар и малки на размер, те са богати на витамини, минерали и полезни мазнини, които подпомагат цялостното здраве на организма.

Портокалите - природният щит за имунитета и сърцето

Семките съдържат високи количества магнезий, който играе ключова роля за здравето на сърцето, мускулите и нервната система. Освен това са отличен източник на цинк, важен за имунната система, доброто състояние на кожата и хормоналния баланс.

Благодарение на съдържанието си на антиоксиданти, тиквените семки помагат за борбата със свободните радикали и намаляват възпалителните процеси в организма. Наличието на полезни омега-6 мастни киселини допринася за поддържането на здравословни нива на холестерола.

iStock/Getty Images

Проучвания показват, че редовната консумация на тиквени семки може да подпомогне здравето на простатата, да подобри качеството на съня заради съдържанието на триптофан и да спомогне за регулиране на кръвната захар.

Препоръчва се умерена консумация - сурови или леко запечени, като част от балансирано хранене. Така тиквените семки могат лесно да се превърнат в полезен съюзник за по-добро здраве.