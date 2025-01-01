Приключиха консултациите с парламентарно представените политически сили. Всеобщо е мнението, че доверието в в 51-вото Народно събрание е изчерпано, диалогът е разрушен, а предсрочните парламентарни избори вече са на хоризонта, това каза президентът Румен Радев на последната консултация за съставяне на правителство с парламентарната група на „Величие“ в 51-вото Народно събрание. Това е последната парламентарна група, с която държавният глава разговаря.

Ще връча първия мандат за съставяне на правителство след Нова година, обяви той.

Необходими са неотложни действия за повишаване на доверието в изборния процес, който бе тежко компрометиран и в резултат на манипулации цяла една партия като "Величие" не бе допусната до полагащото й се място в Народното събрание, каза още Радев.

Президентът изрази очакване партиите да спазят своя ангажимент, който поеха по време на консултациите, и да предприемат необходимите законодателни мерки, за да минимализират субективния фактор при гласуване и отчитане на гласовете - "това означава 100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и контролно преброяване на разписките".

От името на формацията при държавния глава отидоха председателят на групата Ивелин Михайлов и народните представители Юлиана Матеева и Павлин Петров.

Какво според вас може и трябва да се предприеме, за да повишим доверието в изборния процес, попита президентът.

Аз бях изнудван, ако не сменя своята принадлежност от тази в полза на народа. Не само изборите са проблем, а и след изборния процес, подчерта Михайлов. Ние се намираме в мафиотска диктатура, която не може да издържи на пазарна икономика.

Това Народно събрание е нелегитимно още от самото му създаване. Ние успяхме да докажем, че в цели общини имаше тотална подмяна на вота, посочи Ивелин Михайлов.

С тази консултация приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство.

Румен Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България", във вторник разговаря с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", в сряда с „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН), а в четвъртък с парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ и с представители на "Морал, единство, чест" (МЕЧ).