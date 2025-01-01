"Величие" няма да правят отделни протести, но ще се включват в тях по места, заяви председателят на парламентарната група на "Величие" Ивелин Михайлов в профила на партията във Facebook.

Няма да се мъчим по никакъв начин да влияем партийно на някакъв процес, да си приписваме или да яхваме тази вълна, каза той.

Българското общество, българската държава е болна от един рак, който разяжда снагата ѝ и това е „Партия Мафия“ – хората, които мафиотски разграждат нашата държава, допълни Михайлов.

Според него не е достатъчно да има нов бюджет, защото „какъвто и бюджет да дадеш на крадци, те отново ще откраднат и отново ще направят нещо, които ние не искаме“.

Ивелин Михайлов допълни, че подкрепя искането на хората за оставка, защото трябва да бъдат махнати и Пеевски, и Борисов.

Относно палежите, вандалщините - на 100% стоим зад нашето мнение, че това е скалъпено от Борисов и Пеевски с цел овладяване на протеста и създаване на една история, която да отблъсне следващи хора, които да увеличат мащаба на тези протести, смята Михайлов.

100% е организирано от властимащите, защото няма как полицията да наблюдава как отделни личности чупят един час офис на ГЕРБ и не се намесват, допълни той.