С декларация на „Величие", в която се настоява за оставка на омбудсмана и на заместник-омбудсмана започна днешното пленарно заседание.

Според програмата депутатите трябва да обсъдят на второ четене промени в Кодекса на труда.

В дневния ред за пленарното заседание е първото четене на промени в Закона за защита на растенията, предложени от Цвета Караянчева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

Предвижда се депутатите да гласуват на второ четене изменения в Наказателния кодекс, внесени от Министерския съвет.