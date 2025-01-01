Нападение с кола и нож доведе до един мъртъв и трима ранени в южната част на окупирания Западен бряг, посочиха израелските спасителни служби и израелската армия.

Magen David Adom (MDA), израелският еквивалент на Червения кръст, съобщи за смъртта на мъж на около 30 години и заяви, че неговите служби са евакуирали в болници в Йерусалим три други лица, сред които жена на около 40 години и тийнейджър на 15 години.

От своя страна армията съобщи без повече подробности за атака с кола и нож на същото място, предаде АФП.

Кръстовището Гуш Ецион, където се е състояла атаката и което се намира на пътя между палестинските градове Витлеем и Хеброн и в близост до израелски селища в южната част на окупирания Западен бряг, е било сцена на няколко антиизраелски атаки от края на 2015 г.