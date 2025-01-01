От днес до трети декември се забранява влизането на пътни превозни средства по източното пътно платно на новото трасе на бул. „Рожен“ между ул. „Илиенско шосе“ и Северната скоростна тангента. Движението се извършва двупосочно по западното пътно платно на бул. „Рожен“ в посочения участък, съобщиха от пресцентъра на Столична община. Променя се и организацията на движението на линии от градския транспорт.

Трамваите по линия 11 ще се движат по маршрут от кв. „Княжево“ до ж.к. „Връбница 1“ - двупосочно, а по трамвайна линия 12 ще се движат по маршрут от площад „Журналист“ до гара София север - двупосочно.

Автобусите по автобусните линии 83 и 108 ще се движат по маршрути, в посока Хюндай България, от Зоопарка и ж.к. „Люлин 5“ по действащите маршрути до кръстовище ул. „Ген. Никола Жеков“- бул. „Рожен“, наляво по бул. „Рожен“, по ул. „Петър Панайотов“ и надясно по ул. „Илиянско шосе“ по маршрутите съответно до Зоопарка и ж.к. „Люлин 5“.

За линиите се разкриват временни спирки на бул. „Рожен“ на 30 метра от левия завой от ул. „Ген. Никола Жеков“ и на „Стадион Локомотив-временна“ на ул. „Петър Панайотов-временна“ на 40 метра от завоя от бул. „Рожен“– крайна и временна крайна станция за автобусна линия № 83. Откриват се и други спирки.

Автобусите от линии 26, 27 и 29 ще се движат по маршрутите в посока София: от кв. „Гниляне“ по действащите маршрути до кръстовище старо трасе на бул. „Рожен“-ул. „Джерман“, наляво по ул. „Джерман“, надясно по западното пътно платно на новото трасе на бул. „Рожен“ и от кръстовището на бул. „Рожен“-ул. „Илиянско шосе“. Другият маршрут е в посока изход: от ж.к. „Обеля 1“ по действащите маршрути до ж.п. надлеза на бул. „Рожен“, по ново изграденото западно пътно платно на бул. „Рожен“, през тунела със Северна скоростна тангента и наляво по локалното пътно платно по маршрутите.

За линиите се разкриват временни спирки в западното пътно платно на бул. „Рожен“.

Временните спирки може да видите тук

Трасето на бул. „Рожен“, което се изгражда от надлеза в „Надежда“ над жп линия до Северната скоростна тангента, ще осигури директно включване към скоростната тангента, съобщиха за БТА от Столична община на 2 май. Очаква се строителството на булеварда да осигурява важна връзка със северните части на София и да завърши през есента на тази година, допълниха те тогава.