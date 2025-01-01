Социалният министър Борислав Гуцанов коментира казуса с коледните добавки на пенсионерите.

"Няма социален министър, който да не иска да има коледни и великденски надбавки", обясни той пред журналсити и допълни, че е получил писмо от Сачева и ще бъде разгледано вниманително.

"Има сериозна логика в това, което е зaложено в искането законово да бъдат определени коледните и великденските надбавки - това изисква определена работа, не може да стане от днес за утре", каза още той.

"Аз съм пуснал писмо до НОИ, с което искам всички възможни разчети, за да можем да преценим с министър-председателя, с министъра на финансите, с останалите колеги в управлението - какво може да се направи, така че да има нужните коледни средства. Смятам, че ще бъде решен този въпрос. Ще намерим решение", каза Гуцанов и припомни, че дори пролетта е имало великденски надбавки.

"Приветствам всяко едно предложение, ще разгледаме всички, смятам, че ние сме длъжници на една от най-уязвимите групи в обществото - пенсионерите", каза още социалният министър.