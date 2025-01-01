Нов художествен надпис „Луковит“ е монтиран на вход-изхода на града, в новоремонтирания участък на общински път LOV1093 Луковит – гара Карлуково.

Композицията е разположена върху масивна каменна основа и е обградена от засадени дръвчета. Изработена е в рамките на проведения през миналата година пленер „И Слънцето изгря…“ – Луковит`2024, организиран по идея и с пълното съдействие на почетния гражданин Андриан Йорданов.

Община Луковит

Форумът обедини усилията на творци, които създадоха всяка буква от надписа със собствена художествена интерпретация и послание. В реализацията участваха местният художник Красимир Костов, художникът керамик Методи Попов и съпругата му проф. д-р Моника Попова – преподаватели в Нов български университет, художникът и сценограф Лидия Къркеланова, както и талантливите художници керамици Цветан Донковски, Анатоли Ванчев и Станислав Захариев.

Кметът на Община Луковит Иван Грънчаров осигури материалите за изработването на буквите и предостави терен за поставяне на арт композицията.