Община Луковит започва подмяна на водопровода на главната улица в село Торос и предвижда изграждане на тротоари по ул. „Васил Левски“ в село Дерманци, които са част от републиканския път III-35 от автомагистрала (АМ) „Хемус“ към Плевен. Това съобщи кметът на Луковит Иван Грънчаров.

Припомняме, че пътят беше основно ремонтиран и отворен за движение миналата неделя, когато бе открит новият участък на АМ „Хемус“ - п.в. „Боаза“ – п.в. Дерманци.

Грънчаров посочи, че в центъра на село Дерманци е изградено и ново кръгово кръстовище за осигуряване на безопасността заради очаквания натоварен трафик през селото.

„Там нямаше видимост на част от кръстовището и беше опасно. Движението не беше толкова натоварено, сега обаче е достатъчно интензивно. В близост е и училището, минаваше се и с високи скорости“, посочи кметът.

От Областното пътно управление в Ловеч съобщиха, че следващата седмица ще бъдат начертани и пешеходни пътеки в района на кръговото кръстовище.

Кметът на Луковит поясни, че по цялата улица „Васил Левски“, по която преминава републиканският път III-35, ще бъдат ремонтирани тротоарите.

„Има отворена мярка на Фонд „Земеделие“, изготвили сме проект и в момента го подаваме за финансиране. Над 1 милион лева ще струват тротоарите по цялото протежение на улицата“, добави Грънчаров.

За да се облекчи трафикът през центъра на Дерманци, с решение на Общинския съвет в Луковит обходният път на селото е прехвърлен на държавата. От Агенция „Пътна инфраструктура“ са поели ангажимент да го ремонтират, за да бъде пренасочен транзитният трафик.

Кметът каза още, че по негово настояване все още не е ремонтиран участъкът от път III- 35 през село Торос, тъй като Общината започва подмяна на водопровода по главната улица, откъдето преминава трасето.

„Водопроводът е изключително компрометиран, стар. След дълги разговори с Министерството на финансите се установи, че няма предвидени средства в бюджета. Посъветваха ни да изтеглим заем от Фонд ФЛАГ за водопровод. Помолих АПИ да спрат асфалтирането на улицата в Торос, която е републикански път. В момента тече решението за строеж, предполагам, че до края на седмицата ще започнат строителните дейности по подмяна на водопровода“, каза още Иван Грънчаров и добави, че подмяната на водопровода ще струва 1,7 млн. лева.