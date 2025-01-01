Безплатни регистрации предлага Габровската библиотека на 21 ноември. Това съобщи Савина Цонева, директор на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“. От библиотеката уточняват, че подаръкът е по повод Националния ден на четенето и е за всички читатели в Габрово, съобщи кореспондентът на БТА в Габрово Радослав Първанов.

Могат да се възползват както малки, така и възрастни габровци, които нямат читателска карта, както и тези, чиято регистрация е изтекла преди 21 ноември 2025 г.

Издаването на картите ще се извършва на гише „Регистрация и информация“ от 9:00 до 18:30 ч., единствено на 21 ноември.

При записване пълнолетните трябва да представят документ за самоличност, а за децата и учениците – ученическа карта или лична карта на родител/настойник.

Националният „Ден на четенето“ в България започва на 17 ноември 2023 г., според информация на БТА. Инициативата обхваща цялата страна и цели да насочи вниманието към четенето като основен процес за развитието на грамотността, натрупването на знания и усвояването на умения. Мотото на събитието е „Четенето дава възможности“.