На 11 ноември в 11:11 часа, в Габрово, бе дадено началото на Петото годишно време - Карнавалното, съобщиха от Общината.

Събитието по традиция отбеляза старта на подготовката за най-големия празник на хумора и сатирата в България - Габровския карнавал. В рамките на церемонията бе обявено и мотото на Карнавал 2026: „Краят е близо - да му отпуснем края!“.

Сценичният етюд, озаглавен „Добре че са лудите, за да си кажем истината“, представи колоритна картина на съвременния свят - чрез образите на „Габровския Мунчо“, артистичната Ленчето, пазаруващия анализатор, футболния фен и медицинската сестра.

Те се превърнаха в гласове на обществената лудост, културната параноя и социалната истина, които в крайна сметка се обединиха около идеята, че само чрез хумор, изкуство и любов можем да се справим с кризите, войните и абсурдите на настоящето.

С обръщането на символичния пясъчен часовник бе отброено точно 187 дни до Карнавал 2026, който ще се проведе по традиция в третата събота на май. Така Габрово официално навлезе в своето „пето годишно време“ - период, в който логиката си взема отпуск, а сатирата поема властта.

Новото мото на Карнавала е покана към всички - артисти, граждани, гости и културни провокатори - да се включат в създаването на карнавални картини, костюми и послания, които с хумор и въображение да осветлят „края“ - било то на кризата, на войната, на здравия разум или просто на зимата.

Организаторите обещават зрелищни, критични и безпощадно точни карнавални сюжети, които ще превърнат улиците на града в сцена на колективна лудост и творческа свобода.

С началото на Петото годишно време, Габрово отново доказва, че е столица на хумора, където всяка лудост е повод за празник, а всеки край - начало на нещо още по-шумно, цветно и габровско.