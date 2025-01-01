Изграждането на три нови улици в квартал „Малинова долина“, район „Студентски“, е в последен етап. Заедно с пътните обекти са изпълнени и ключови за квартала инженерни мрежи, канализация и осветление, съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО).

Изградени са ул. „Едуард Генов“ и част от ул. „Мирела Френи“. Продължава работата ул. „Проф. Живко Сталев“ между ул. „Георги Русев“ и Софийския околовръстен път, като предстои полагане на асфалтобетон. Работи се и по тротоарите.

Новата инфраструктура ще подобри придвижването в квартала, ще осигури достъпност до жилищни зони и по-бърз достъп до основни градски артерии. Изпълнението на улиците е част от Капиталовата програма на Столична община за 2025 г., като в обектите ще бъдат инвестирани около 11 млн. лв., посочиха от Общината.

„Инфраструктурата е основата на всеки квартал. Това, което правим в „Малинова долина“, е пример за нашия подход: последователна работа, прозрачност и грижа за хората“, каза кметът Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра.

Работата в последния участък на ул. „Проф. Живко Сталев“ продължава, предстои полагане на финалния пласт асфалтобетон. Полагат се и настилки от унипаваж на тротоарите и се засаждат нови дървета.

„Очаква се до края на месеца да бъдат завършени строителните дейности и да пуснем движението, което значително ще облекчи придвижването в квартала“, каза зам.-кметът по направление „Обществено строителство“ Никола Лютов.

Предстои процедура за избор на изпълнител за продължението на ул. „Едуард Генов“ до бул. „Симеоновско шосе“ – ключов проект, който ще подобри достъпа до бързоразвиващия се жилищен район, обясниха от Столична община.

Ул. „Едуард Генов“ е с обхват от ул. „Проф. Живко Сталев“ до ул. „Никола Станчев“, с габарит 14 метра и двустранни тротоари по пет метра. Новоизградената маркировка ще подобри безопасността и ориентацията на водачите. Ул. „Мирела Френи“ осигурява изцяло транспортното обслужване на новата детска градина в кв. „Малинова долина“, като свързва ул. „Едуард Генов“ с ул. „Еньо Вълчев“. Новоизградената ул. „Проф. Живко Сталев“ осигурява връзка с Околовръстния път. Тя е важна алтернатива на натоварения бул. „Симеоновско шосе“ и ще подобри значително придвижването в района, ще разпредели трафика и ще съкрати времето за пътуване на гражданите, допълниха от СО.

През август т.г. беше въведена временна организация на движението в квартала поради изграждането на трите нови улици.