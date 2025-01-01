Омбудсманът Велислава Делчева отправи официално искане към областния управител на София Стефан Арсов, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и кмета Васил Терзиев за връщане или оттегляне на решението за разширяване на „синя“ и „зелена“ зона и за увеличаване на цените за паркиране в столицата. Повод за действията ѝ са десетките жалби на граждани, подадени до институцията.

Омбудсманът оспорва измененията в Наредбата за организация на движението (Доклад СОА25-ВК66-8005 от 23.09.2025 г.), приети от Столичния общински съвет на 13 ноември. Според нея процесът по изготвяне и приемане на наредбата страда от липса на прозрачност, недостатъчни аргументи и ограничено участие на гражданите.

В писмото си Делчева подчертава, че разширяването на зоните и увеличението на цените е промяна с широк обществен ефект и изисква провеждане на открити обществени обсъждания по райони – практика, прилагана при предишни изменения. Тя отбелязва, че въпреки проведените писмени консултации от 24 септември до 23 октомври, не са представени мотиви защо не е осигурен по-широк диалог с гражданите.

Омбудсманът посочва още, че едва 20 от общо 107 граждански становища подкрепят предложените промени – под 20% от участниците. Тя критикува и използването на онлайн анкета, активна само 10 дни и вече недостъпна, която според кмета на София е служила за основа при подготовката на проекта. По думите ѝ това не осигурява представителност на общественото мнение.

В анализа на институцията са открити и сериозни пропуски в мотивите към проекта – липса на данни за причините за разширяване на зоните, отсъствие на икономическа обосновка на цените и непредставени ключови данни за приходите от паркиране през 2024 и 2025 г.

Допълнителна критика е отправена към различните срокове за влизане в сила на правилата, които според омбудсмана създават предпоставки за неравнопоставеност между районите. Недостатъчно са разгледани и алтернативи, заложени в Плана за устойчива градска мобилност – буферни, подземни и етажни паркинги, които могат да облекчат централните части на София.

Делчева обръща внимание и на социалните последици от намаляването на времето за паркиране около болници, училища и детски градини. Според нея предвидените ограничения – като максимален престой от два часа без кратък режим – могат да затруднят достъпа до ключови услуги за уязвими групи. Тя препоръчва въвеждане на по-гъвкав режим за зоните около лечебни и образователни заведения.