Гонка, продължила 100 километра, се разигра малко след полунощ в понеделник в област Варна, научи NOVA.

Шофьор, управлявал автомобил след употреба на алкохол, отказал да спре за проверка. В полицейското преследване са участвали екипи от пет районни управления.

Заради високата скорост и опасността за живота на водача не са използвани принудителни помощни средства за спиране - шипове. Преследването е приключило в района на село Ягнило, където автомобилът е катастрофирал.

Проверката с техническо средство е отчела 2,29 промила алкохол, а водачът и спътникът му са били във видимо нетрезво състояние. По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е на 33 години, от село Есеница и е криминално проявен с редица предишни нарушения на пътя.