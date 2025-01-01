Гонка с мигранти завърши с тежък инцидент на околовръстния път в Бургас. Шетима мигранти загинаха след като колата им се преобърна и падна в езерото Вая.

Преследването на автомобила с мигранти от джип на гранична полиция е започнало след град Китен. Колата с мигранти се е отправила към вътрешния път през селата Ясна поляна и Росен. След като стига до входа на Бургас, там където се намира контролно-пропускателния пункт в местността "Пода", колата блъска друг автомобил, измества го от пътя и влиза в града. Преследването продължава по булевард "Тодор Александров". Преди моста "Владимир Павлов", с лента за принудително спиране поставена от полицейски автомобил, колата с мигранти се преобръща и влиза в езерото Вая.

От 9-мата мигранти в колата 6-ма са загинали на място.

Шофьорът на автомобила – румънски гражданин е оцелял. Той е задържан от полицията и в момента се разпитва. 3-ма от мигрантите са ранени и са откарани в областната болница.

Вероятно заради мокрия път шофьорът е загубил контрол над колата и е пропаднал във водата. На място има екипи на пожарната и полицията.