Шофьор с положителна проба за алкохол и наркотици се заби в спирка след гонка във Врачанско, съобщиха от полицията.

На 15 октомври в Мездра, патрул е подал сигнал за спиране на автомобил. Водачът не е изпълнил полицейското разпореждане и е ускорил движението си в посока Враца.

19-годишен шофьор без книжка си спретна гонка с полицията, спряха го с лента с шипове

Униформените са предприели преследване по главен път Е-79, където шофьорът се е блъснал в пътен знак и спирка на градския транспорт.

Установено е, че водач е 50-годишен мъж, който е шофирал след употреба на алкохол - 2,86 промила.

Пробата за наркотици е отчела положителен резултат на канабис. По случая се води разследване.