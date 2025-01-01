19-годишен шофьор без книжка спретна екшън в Габровско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 4 октомври на пътя Габрово-Севлиево - в района на пътен възел при село Поповци. Униформените да подали сигнал за спиране на автомобил. Водачът не е изпълнил разпореждането и е ускорил в посока Севлиево.

Последвало е преследване. При разклона за село Яворец полицаите предприели действия за принудително спиране на колата, като са използвали лента с шипове.

След преминаване през лентата шофьорът е загубил контрол, ударил се е в спрял автомобил, блъснал се в мантинела, след което превозното средство се преобърнало по таван.

Водачът е 19-годишне младеж, който е осъждан, като е отказал да бъде тестван за наркотици. Пробата му за алкохол е отрицателна. При извършената справка е установено, че той не притежава свидетелство за управление на МПС, а поставените регистрационни табели са издадени за друго превозно средство.

В автомобила е намерена марихуана. Установена е и самоличността на пътниците - на 21, 27 и 39 години. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.