Полицаи преследваха със служебен автомобил мотоциклетист, който не спрял за проверка, около 15 километра, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 10:00 часа вчера на кръстовището на бул. „Велики Преслав“ с ул. “ Владайско въстание“ в Шумен екип на „Пътна полиция“ подал сигнал за спиране на водач на мотоциклет. Мъжът обаче подминал служителите на реда, като не се подчинил на подадената звукова и светлинна сигнализация.

Полицаите го последвали и в землището на с. Салманово, в посока към село Златар, успели да го спрат. Мотоциклетът е управляван от 44-годишен мъж от Шумен. Установено е също, че му е поставена табела, издадена за друго превозно средство.

По случая е образувано бързо производство.

От началото на годината до 1 септември пътнотранспортните произшествия в Шуменско са 462. Регистрираните тежки катастрофи, в които са загинали петима и са ранени 128 участници в пътното движение, са 105.