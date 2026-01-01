Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. Информацията е към 06:00 ч. тази сутрин.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия, както и на граничните преходи с Румъния.

Днес протестиращите гръцки земеделци ще проведат национална среща, за да определят следващите си действия. Демонстрациите започнаха заради забавяне при изплащането на субсидии в резултат на корупционен скандал в гръцката агенция по земеделските плащания.

СО2 калкулаторът вече е активен, как класът на емисиите променя цената на тол таксите

От „Пътна полиция“ заявиха пред NOVA, че ежедневно се работи по повишаване на техническите характеристики и въвеждане на иновативни решения за контрол.

В момента Националният координационен център за безопасност по пътищата разполага с пряк достъп до общинските камери в София и основните пътни артерии в страната, което позволява незабавни оперативни решения при струпване на автомобили или инциденти.

С преминаването на България към новата валута всички глоби и санкции вече се налагат в евро.