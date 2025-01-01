23-годишен мъж издъхна при верижна катастрофа между три автомобила на Подбалканския път преди дни.

Твърди се, че става дума за преследване между автомобили със скорост, достигаща 260 км/час.

Според неофициална информация автомобилът на загиналия Мартин се е движил към село Челопеч. Срещу него са идвали другите две коли, предава NOVA .

На място е установено, че катастрофирали три леки автомобила. Единият водач бил транспортиран в болница и настанен в реанимация с опасност за живота, като по-късно стана ясно, че е починал.

Другият шофьор е настанен за лечение в хирургично отделение, без опасност за живота. Третият шофьор не е пострадал. От полицията казват, че към този момент не е установено да има данни за организирани гонки.

Марин Маринов е приятел на загиналия. Двамата са имали уговорка да се срещнат същата вечер. Той разказа, че наистина е имало гонка между два автомобила, но потърпевш бил неговият приятел със собствената му кола. Марин сподели, че не познава лично участниците в надпреварата, но знае за тях, че редовно шофират под въздействието на алкохол и наркотици.

„Тези хора постоянно така си шофираха. Всички знаят, но не се взимат никакви мерки от органите на реда. Също така има опит един от участниците в инцидента да бъде прикрит, защото е от заможно семейство”, добави той.