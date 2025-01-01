Мъж загина при верижна катастрофа на Подбалканския път през уикенда, съобщиха от полицията.

Около 0.50 часа на 18 октомври в РУ-Пирдоп постъпил сигнал за пътен инцидент между Златица и село Челопеч на Подбалканския път.

Катастрофа на Подбалканския път, има ранени (ВИДЕО)

На място е установено, че са катастрофирали три леки автомобила. Един от водачите бил транспортиран в болница и настанен в реанимация с опасност за живота, като към 6.30 часа същия ден постъпила информация, че е починал.

Друг водач е настанен за лечение в хирургично отделение, без опасност за живота.

След оглед на местопроизшествието по случая е започнато разследване.