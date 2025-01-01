Млада жена загина при катастрофа в Петричко, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Около 18:55 часа днес на пътя между селата Михнево и Кърналово е станало пътнотранспортно произшествие, при което лек автомобил „Ауди“ е самокатастрофирал, като е излязъл извън платното за движение и се е обърнал по таван.

На място е загинала 24-годишна пътничка в него. Водачът и още две пътнички са транспортирани в Многопрофилната болница за активно лечение в Петрич за извършване на медицински преглед.

Към момента няма данни те да са сериозно пострадали.