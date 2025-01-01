18-годишен шофьор с 1 ден стаж зад волана предизвика тежка катастрофа, която отне живота на трима младежи край Созопол, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в четвъртък вечерта, само ден след като 18-годишният шофьор е получил първата си книжка.

На 17 октомври около 23:15 ч. на пътя между Созопол и Черноморец, в района на 19-ия километър, автомобил с варненска регистрация излиза от пътното платно и се блъска в крайпътно дърво.

Загинали са водачът – 18-годишен младеж от село Зидарово, чиято първа шофьорска книжка е била издадена едва предния ден, и 17-годишен немски гражданин, живеещ продължително в Созопол, който пътувал на задната седалка.

Третият пътник – 17-годишен младеж от село Габър, е откаран в болница с линейка, но е починал по пътя към УМБАЛ – Бургас.

По случая е започнато разследване. Първоначалните данни сочат, че катастрофата е причинена от движение с несъобразена скорост и загуба на контрол над автомобила.