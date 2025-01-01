Два трамвая с номера 1 и 6 са се сблъскали малко след 11:00 ч. днес на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга" в София. На място има полиция и аварийни екипи, видя репортер на БТА.

БТА / Ивона Величкова

Една жена е пострадала при катастрофата, съобщи БНТ. Екип на спешна помощ е пристигнал за 5 минути. Потърпевшата е откарана в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ".

От "Столичен електротранспорт" съобщиха, че причина за сблъсъка е грешка на един от ватманите.

БТА / Ивона Величкова

Пробите за алкохол на водачите са отрицателни.

БТА / Ивона Величкова

Движението на трамваите по бул. "Христо Ботев" в двете посоки е спряно.