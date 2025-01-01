Патрулен автомобил на областната дирекция на МВР в Монтана се е сблъскал с частна лека кола на кръстовището между улиците „Трети март“ и „Александър Стамболийски“ в центъра на Монтана, съобщи дежурният в Областната дирекция на полицията.

В момента на място се прави оглед от оперативна група полицаи и следователи, изяснява се по чия вина е станало произшествието.

По двата автомобила има нанесени материални щети. Няма пострадали хора.

Повече подробности за инцидента ще бъдат дадени утре, уточни дежурният в полицията.