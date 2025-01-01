Временно е ограничено движението по път III-1084 Старчево - Първомай в района на петричкото село Кавракирово поради пътнотранспортно произшествие, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Водачите на моторни превозни средства трябва да използват обходен маршрут: ПВ АМ "Струма" - Рибник III-1082 - по път III-108 Петрич към III-198 Гранично контролно-пропускателен пункт "Златарево" и обратно. Движението се регулира от пътна полиция.

Припомняме, че в рамките на проведена вчера специализирана полицейска операция по линия на пътната безопасност на територията на област Благоевград бяха проверени над 160 автомобила. Акцията продължава и днес. По републиканската пътна мрежа служителите следят основно за неправилно изпреварване и превишена скорост – нарушения, които пряко влияят на пътнотранспортната обстановка и повишават риска от настъпване на произшествия.