След като вчера три момчета – две на 17 г. и едно на 18 г., загинаха след удар в дърво край Созопол, нова жертва при подобна катастрофа стана и в неделя.

Инцидентът става в старозагорското село Знаменосец. В 01:53 часа на 19 октомври е получено съобщение за пътнотранспортно произшествие на ул. "Роза", предаде кореспондентът на БГНЕС в Стара Загора.

„Отличници, имаха мечти“: Катастрофа погуби три млади живота край Созопол (ОБЗОР)

По първоначална информация е самокатастрофирал лек автомобил "Ауди", управляван от 33-годишен мъж. Водачът е загинал на място.

В Районното управление в Раднево е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.