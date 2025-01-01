Румънските власти обявиха евакуация на населението на две крайдунавски села в окръг Тулча заради пожар на борда на акостирал в украинското пристанище Измаил танкер за втечнен природен газ.

Пожарът на борда на плавателния съд е предизвикан от масирана руска дронова атака срещу град Измаил в Украйна, предаде БНР.

Масирана атака с дронове в крайдунавския украински град Измаил, хората се укриха в бомбоубежища

Корабът "ORINDA" е турски и е натоварен с близо 4000 тона втечнен газ. 16-членният екипаж е в безопасност. Заради риска от голяма експлозия бяха евакуирани над 200 души от румънските села Плауру и Чаталкьой, които се намират на отсрещния бряг, на около 500 метра от танкера. При тази атака срещу Украйна Русия е използвала 20 дрона. Мишени са били и други украински населени места.

Къде се намира окръг Тулча?

Скрийншот

Тулча е окръг в Румъния, разположен в историческата област Добруджа. Окръгът обхваща територия от 8499 km², разположени основно по делтата на р. Дунав, която отделя Румъния от България по значителна част от участъка при североизточната ни граница.

Селата Плауру и Чаталкьой са разположени на десния бряг на Дунава, непосредствено противоположно на украинския град Измаил, което ги прави много близко до границата Румъния-Украйна.

Тази сутрин властите в Харковска област в Източна Украйна съобщават, че е било убито младо момиче, а най-малко девет души са били ранени при руска ракетна атака. Вчера беше съобщено за трима загинали и 13 ранени в жилищен квартал на град Балаклия в Харковска област. За още две цивилни жертви се съобщава в Днепропетровска област.

Според руски медийни канали в "Телеграм", украинските военни са ударили тази нощ контролирана от Русия топлоелектрическа централа в окупираната Донецка област. Публикувани клипове показват голяма експлозия и последвал пожар след удар със снаряд по целта.

В Париж беше подписано вчера споразумение Франция да произведе и да предостави на Украйна 100 изтребителя "Рафал" и 8 системи за противовъздушна отбрана със среден обсег. Не се съобщават подробности около финансирането на сделката с изтребителите, чието производство трае поне три години и чиято обща цена трябва да възлиза на 7-8 милиарда евро.