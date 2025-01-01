Крайдунавският украински град Измаил през нощта бе подложен на масирана атака с дронове, съобщиха от Измаилската районна държавна администрация във "Фейсбук".

Регионалните власти призоваха жителите да се укрият в бомбоубежища.

"Над 20 дрона се насочиха към Измаил от акваторията на Черно море, а в града отекват силни взривове", информираха местните канали в приложението "Телеграм".

Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 23:00 ч.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.