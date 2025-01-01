Искам да изразя своето дълбоко уважение към бесарабските българи, защото повече от 200 години пазят българската култура, роден език, народни традиции и национална идентичност. Благодаря ви като представител на България в Одеска област, каза генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов на откриването на реконструирания бюст-паметник на Христо Ботев в украинския град Измаил. Събитието е в рамките на честванията на Деня на бесарабските българи, 29 октомври.

БТА

Събитието събра представители на българската общност в Украйна и официални гости от България, сред които и заместник-министърът на културата Ашот Казарян, генералният директор на БТА Кирил Вълчев и българският изпълнител Илия Луков.

„Днес България е в Измаил“, подчерта консулът, представяйки официалните гости от България.

„Изключително съм развълнуван, че имам възможност да ви поздравя по случай откриването на паметника на Христо Ботев – български поет, революционер и възрожденец, който е отдал живота си за свободата на България“, каза Иванов.

БТА

Дипломатът припомни, че част от живота на Ботев е преминал именно в земите на Бесарабия, като той е преподавал български език в Измаил.

По думите му празникът на бесарабските българи е ден, който напомня за общите корени и духовната връзка между България и българите извън пределите ѝ.

„Честит празник, скъпи представители на българското малцинство! Бъдете здрави – вие и вашите семейства. Пазете силния дух, вярата и надеждата за утрешния ден“, обърна се генералният консул към присъстващите.

БТА

В речта си той изрази и солидарността на България с Украйна. „България ви пожелава скорошен мир и благоденствие. Искам да изразя своята подкрепа към вас и да потвърдя подкрепата на България към Украйна в тази несправедлива война“, заяви дипломатът.

Той подчерта, че страната ни осъжда агресията на Русия и предоставя на Украйна политическа, хуманитарна, финансова и отбранителна помощ. „Тази подкрепа беше потвърдена при посещението на българския премиер Росен Желязков през месец юни, когато той се срещна с президента (Володимир) Зеленски“, припомни Светослав Иванов.

БТА

Бюст-паметникът на Христо Ботев в град Измаил е открит на 20 март 1978 г. и е първият на територията на съвременна Украйна. Разположен е пред главния корпус на Измаилския държавен хуманитарен университет.

Датата на откриването му е по случай 100-годишнината от Освобождението на България от османско робство. Бюстът е направен от измаилския скулптор Михаил Недопак.