Искате все да вземате пари, БСП това са го правили вече. Трябва да се направи пакет от реформи, като например поетапно държавните служители да си плащат осигуровките. Поетапно да се измисли модел за тяхното освобождаване. Липсват реформи. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната – Демократична България“ Мартин Димитров по време на изказването си в бюджетна комисия.



„Вместо да правите реформи, в бюджета няма нито една ваша значима реформа“, добави Мартин Димитров.

„Ако продължите по този начин, нашето чувство е, че може и да няма 2027 г. Преди нямаше увеличение на максималния осигурителен доход. Пак искате да вземате от светлата страна на икономиката. Предлагаме увеличението да е наполовина“, добави Димитров.



„За ТЕЛК-овете сме внесли доста законопроекти за ограничаване на разходите, за по-голяма ефективност. Измислили сме механизъм, който да позволява и автоматична и следваща проверка, за да се намали процентът на злоупотреби“, каза Димитров.

„Не е късно за тотална ревизия, да разберете, че 46% преразпределение, нищо добро не ни чака, каза още Димитров. Не е късно да промените бюджета, хванете последния влак“, заяви още той.