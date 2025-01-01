Ученик дари парите, които е получил на рождения си ден, за благотворителност. Семих Мехмед вече е превел сумата от 500 лева по сметката на „Кауза Северозапад". Средствата ще бъдат използвани в Коледната кампания на сдружението.

Семих научил за благотворителната инициатива от свой близък, който също се включил в кампанията.

От благотворителната организация са трогнати от жеста на момчето.

"Реши да дари цялата сума, въпреки, че се опитах да го разубедя. Усмихна се и каза „Ръка, която дарява, не обеднява", каза че има хора, които са по-нуждаещите се от него, което наистина много ме трогна. Показа, че днешното младо поколение има ценности, има желание да дарява ... Искам да му благодаря още веднъж, за това, което направи", каза за БГНЕС Боян Аврамов от „Кауза Северозапад".

Преди дни от организацията доставиха хранителни продукти на самотна майка с четири деца в монтанското село с. Долно Церовене. Семейството ще бъде подпомагано и в следващите месеци.